Presentata la nuova collezione calciatori Panini 2022-23

È stata presentata oggi presso la sede della Lega Calcio la nuova collezione calciatori Panini 2022-23. Tante le novità a partire dalla presenza della Serie A femminile.

Sono molte le novità di questa nuova collezione calciatori Panini 2022-23. Su tutte la visual delle figurine, molto improntata sul gusto delle nuove generazioni e ricca di informazioni sul calciatore. Dietro al mezzobusto dei giocatori assume molto rilievo il numero di maglia e lo sfondo è declinato cromaticamente sui colori del club. Vi sono informazioni come la data di nascita, la nazionalità, il peso e l’altezza. Si è tenuta oggi presso la sede della Lega Calcio, a Milano., la presentazione della nuova collezione Panini, giunta alla 62esima edizione. Alla conferenza stampa di presentazione presso la sede della Lega Calcio hanno partecipato l’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, il nuovo direttore Mercato Italia della Panini, Alex Bertani, il presidente della Lega B, Mauro Salata, la Presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani, Umberto Calcagno, presidente dell’AIC (Associazione italiana calciatori), Giancarlo Camolese, presidente dell’AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio) e due grandi ex calciatori come Ciro Ferrara e Vincent Candela, Ambassador Lega Serie A.

L’album si compone di 128 pagine ricche di curiosità e statistiche per 667 figurine totali, con la copertina caratterizzata dalla presenza di un calciatore per ogni squadra, ognuno con la propria esultanza. Viene confermata la Panini Digital Collection, piattaforma sulla quale registrare il codice che si trova nei coupon contenuti in ogni bustina e che quest’anno, oltre alle figurine dei giocatori dei tre gironi della Serie C, dà la possibilità di avere le figurine delle protagoniste della Serie A Femminile da collezionare nell’album Calciatrici. Novità assoluta è proprio la presenza della Serie A femminile, rappresentata da Ludovica Mantovani che ha ringraziato Panini per questa possibilità in un anno storico che ha visto il riconoscimento del ruolo delle calciatori come professioniste.

Tante le novità per l’album che da oltre sessant’anni affascina milioni di italiani. Rinnovata anche la sezione “Calciomercato”, realizzata in collaborazione con Dazn, che consente di completare la collezione con i nuovi acquisti della finestra di mercato. Queste figurine saranno rese disponibili dal mese di marzo con un nuovo concept che conterrà anche altre 60 figurine speciali.

Come ha spiegato Bertani si tratta di “una raccolta complessivamente più snella” per consentire un più facile completamento dell’album, da cui deriva un piacevole senso di appagamento. Inoltre, i collezionisti potranno completare l’album in maniera più agevole grazie anche alle figurine mancanti che potranno essere richieste nell’operazione a premi CalcioRegali 2023 e al ritorno nelle piazze italiane del Panini Tour, che il direttore Mercato Italia di Panini ha definito “una festa” di aggregazione e socialità in cui gli appassionati e i collezionisti potranno sfidarsi e scambiare le figurine.

Vi sono anche le figurine “Nuova firma” per i calciatori che sono passati nel loro club di appartenenza all’inizio di questa stagione, così come viene confermata “La Panini più amata”, contenuta nelle bustine Calciatori Reloaded in abbinamento con Sportweek e La Gazzetta dello Sport”, per celebrare i 20 giocatori votati direttamente dai tifosi sui social.

Qui alcuni passaggi della presentazione della nuova collezione calciatori Panini 2022-23.