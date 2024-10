Prova di forza di Sinner. Un caterpillar contro Medvedev

Un caterpillar. La versione più vicina ad Andrè Agassi che si sia vista su un campo da tennis dal ritiro del fuoriclasse statunitense. Jannik Sinner ha travolto in due set – 6-1; 6-4 – il russo Medvedev al Master 1000 di Shanghai: ora il numero uno al mondo è in semifinale e con ogni probabilità ci sarà l’edizione numero 11 degli scontri diretti con Carlos Alcaraz. Lo spagnolo al momento è davvero l’unico che regge il confronto con Jannik, che ha letteralmente preso a pallate il russo, con cui ora il conto è pari (7-7) ma che stamattina ha reso inerme con un’aggressività ingestibile: palle sulle righe, ritmo da fondocampo impressionante, Medvedev (dolorante a una spalla) lasciato senza argomenti. Così si esprimeva Agassi nei suoi momenti di splendore. Il russo, numero cinque al mondo, a un certo punto ha provato a giocare in chop, tagliando la palla, cercando una strada alternativa per non essere travolto. Spesso in passato ha trovato la password per entrare nel file di Sinner, complicandogli i piani. Stavolta, tutto inutile, questa versione di Sinner è per pochi, pochissimi. Dunque, ricapitolando: vittoria stagionale numero 63, ennesima semifinale in un Master 1000 (ne ha vinti due, è arrivato in semi anche in altre quattro occasioni), altri preziosi punti per conservare la posizione di primo giocatore mondiale (il vantaggio va oltre i 4000 punti su Alcaraz) e soprattutto la dimostrazione muscolare di forza del tennista italiano. Semplicemente, poco giocabile. Ora, lo sguardo va verso Alcaraz: se i pronostici saranno rispettati, sabato mattina ci sarà nuovamente da divertirsi, chiunque vinca.



Di Nicola Sellitti