Rugby, maxi-rissa nel derby Rovigo-Padova: 62 squalificati

Rugby, sarebbe dovuta essere un’amichevole quella tra Rovigo e Padova ma non si è decisamente rivelata tale. A causa di un placcaggio, durante il derby – sempre molto sentito – in preparazione al prossimo campionato Serie A Élite (che comincia il 7 ottobre), si è scatenata una rissa che ha portato ad avere ben 62 squalificati: un vero e proprio (triste) record per lo sport mondiale.

Tutti coloro che erano in campo e anche gli altri in panchina, pronti a subentrare. Questa la decisione presa dal giudice sportivo.

“Indisponibilità della squadra” e “ci scusiamo per il disagio”. Sono stati annullati, di conseguenza, i prossimi appuntamenti delle due squadre.