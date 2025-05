Roland Garros, buona la prima per Sinner

Buona la prima per Jannik Sinner al Roland Garros! L’azzurro vince in 3 set – con il risultato di 6-4, 6-3, 7-5 – contro il francese Arthur Rinderknech

Buona la prima per Jannik Sinner al Roland Garros! Il n. 1 al mondo vince in 3 set – con il risultato di 6-4, 6-3, 7-5 – contro il francese Arthur Rinderknech (n. 75 al mondo).

Il n. 1 al mondo vola così al secondo turno del Roland Garros 2025. Sinner batte nel primo turno del singolare maschile Rinderknech in poco più di 2 ore di match: in 2 ore e 15 minuti, per l’esattezza.

Il match

Fra Sinner e Rinderknech si parte con un primo set dove, tutto sommato, regna grande equilibrio. Sul campo Philippe-Chatrier Sinner fa un po’ fatica a inizio partita – ricordiamo i 3 mesi lontano dal campo di gioco a causa della squalifica dell’altoatesino per il caso Closterbol prima del grande ritorno agli Internazionali d’Italia, giocati a Roma – a entrare in gara. Il n. 1 al mondo concede infatti ben più di una chance a Rinderknech che è molto pericoloso.

Poi però escono il talento e la forza di Jannik che, con il passare dei minuti, cresce nel gioco e si prende il primo parziale con il punteggio di 6-4.

Il secondo set è più “semplice” per il n. 1 al mondo, molto più spigliato nei movimenti. Sinner non concede molto all’avversario e chiude sul 6-3.

Il terzo set all’inizio per Sinner è un vero e proprio incubo. Rinderknech sembra avere la meglio. E senza neanche troppe difficoltà. Poi però, ancora una volta, “torna in campo” il grandissimo talento di Jannik Sinner che torna a giocare in modo sciolto. E a furia di dritti e rovesci ribalta la situazione. Sotto per 4-0, rimonta in un modo fenomenale vincendo il set 7-5.

Il prossimo avversario di Sinner al Roland Garros

Nel prossimo turno del Roland Garros l’azzurro incontrerà un altro francese. Un idolo di casa; Richard Gasquet (n. 166 al mondo). Gasquet – 38 anni – nativo di Béziers (comune francese situato nel dipartimento dell’Hérault, nella regione dell’Occitania) è ormai vicinissimo al ritiro. Il francese al primo turno ha battuto il connazionale Térence Atmane vincendo 3 set su 4 con il risultato di: 6-2, 2-6, 6-3, 6-0.

di Margherita Medici