Roland Garros: Sinner vola ai quarti di finale e festeggia un anno da numero 1

Roland Garros: Jannik Sinner batte il russo Andrey Rublev 6-1, 6-3, 6-4 e vola ai quarti di finale. Per l’azzurro è la 52ma settimana consecutiva in vetta alla classifica Atp. Il sito dell’associazione, inoltre, ricorda che l’azzurro è il quinto giocatore, dei 29 che sono stati al numero 1 dal 1973, capace di mantenere la vetta per un anno intero durante la prima esperienza da numero 1.

Prima di lui c’erano riusciti Roger Federer (237 settimane), Jimmy Connors (160), Lleyton Hewitt (75) e Novak Djokovic (53) ma solo altri quattro giocatori sono stati n.1 per un anno ininterrotto in qualsiasi momento della carriera: Ivan Lendl, Pete Sampras, John McEnroe e Rafael Nadal.

Secondo le proiezioni in tempo reale del ranking, Sinner ha un vantaggio di oltre 2.500 punti su Carlos Alcaraz (n.2). La minaccia più concreta alla posizione di Sinner come numero 1, rileva l’Atp, potrebbe arrivare ad agosto, tra Cincinnati e lo Us Open.