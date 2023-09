Sainz rapinato dell’orologio a Milano, insegue i ladri e li blocca

Disavventura per Carlos Sainz, reduce dal terzo posto di questo pomeriggio al Gran Premio di Monza, che questa sera è stato vittima di una rapina a Milano

Disavventura per Carlos Sainz, reduce dal terzo posto di questo pomeriggio al Gran Premio di Monza, che questa sera, intorno alle 20:30, è stato vittima di una rapina fuori dall’Armani Hotel di viale Manzoni, a Milano.

Stando alle prime informazioni, due persone gli hanno strappato l’orologio del valore di 500 mila euro e si sono dileguate. O per lo meno, ci hanno provato. Sì, perché il pilota Ferrari – insieme a un suo collaboratore e con l’aiuto di alcuni passanti – ha rincorso i malviventi fino a raggiungerli e bloccarli in via Monte Napoleone e recuperare l’orologio.

È stata poi chiamata la polizia e i due rapinatori sono stati fermati e portati in questura.