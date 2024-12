Salah insultato per la foto di famiglia davanti all’albero di Natale

Festeggia il Natale con le figlie, benché sia di fede musulmana e si permette di mostrarlo al mondo via social. Ha passato il segno, secondo gli islamici più integralisti, l’attaccante del Liverpool Momo Salah, che si è permesso di piazzare sui suoi profili social una foto in cui appare sorridente in pigiama abbinato con moglie e figlie sotto l’albero di Natale, con un omino di pan di zenzero sullo sfondo. Un’immagine anche più dolce di altre che si ritrovano sui social dei colleghi di Premier League e di altri tornei, dove sono esibite sontuose tavolate e mete vacanziere da capogiro.

La foto postata da Salah però è piaciuta assai poco agli integralisti musulmani, che come è noto non festeggiano il Natale. Ce l’hanno, tra l’altro, anche con l’albero (in passato anche una tesi cattolica) ritenuto simbolo del paganesimo. Ma la parte peggiore è che gli integralisti rispettano poco o nulla, a quanto pare, chi invece decide di festeggiarlo, sebbene sia di fede musulmana come Salah. La punta del Liverpool lascia che le sue figlie, cresciute in Inghilterra che è terra di anglicani, cristiani, ortodossi e protestanti, si avvicinino anche altre religioni. Un segnale di maturità e apertura mentale che non ha evitato a Salah, già criticato negli anni passati per le sue foto social sul Natale, una pioggia di critiche su Instagram e su X, dove i retweet dello scatto familiare sono stati 110mila.

Ecco uno dei commenti più pesanti: “Con tutti gli avvertimenti, vai avanti e pubblichi questa tua posa vergognosa. Che Allah ti protegga fino in fondo. Da ora in poi, non ti seguirò più da nessuna piattaforma e ti bloccherò. Sei vergognoso. Anche io smetto di guardare la partita del Liverpool per sempre”. C’è stato addirittura spazio per un anatema calcistico verso Salah: “Non farai più gol” e poi ancora: “Noi musulmani ti ammiriamo e tu devi rispettarci”. Come se festeggiare il Natale con i figli portasse un offesa a qualcuno.

di Nicola Sellitti