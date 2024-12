San Siro, prima volta storica del derby di calcio femminile

Domenica 8 dicembre per la prima volta nella storia, lo stadio Meazza ospiterà il derby femminile Milan – Inter

Domenica 8 dicembre per la prima volta nella storia, lo stadio Meazza ospiterà il derby femminile Milan – Inter

Per la prima volta nella storia, il derby di calcio femminile tra Milan e Inter si giocherà allo Stadio San Siro di Milano. L’appuntamento è questa domenica, 8 dicembre, alle 14.30. Ad annunciarlo è il club rossonero, che quest’anno scenderà in campo con la speciale maglia per festeggiare il 125eismo anniversario del club.

Il Milan promette “uno spettacolo assicurato, dentro e fuori dal campo, con ospiti d’eccezione e personaggi che gravitano anche in altri sport”, si legge nel comunicato.

“Siamo emozionati e orgogliosi – afferma Elisabet Spina, Head of Women Football del Milan – perché a distanza di più di quattro anni abbiamo la grande opportunità di rigiocare su un campo che ha ospitato i più grandi eventi calcistici mondiali fornendo ai nostri tifosi un servizio di altissima qualità. Grazie al supporto e alla visione di tutto il Club il settore femminile si è evoluto e adesso possiamo parlare di professionismo a tutti gli effetti. L’interesse sta crescendo e il livello tecnico si è alzato notevolmente”.

Da domani alle ore 17 saranno disponibili i biglietti sul sito Vivaticket.it o presso i vari punti vendita: Vivaticket, biglietteria Casa Milan e presso il Flagship Store in Via Dante. Il giorno della partita, dalle ore 11.30, verrà aperta la biglietteria Ovest dello stadio. I prezzi partono da 5 euro e il match verrà trasmesso da Rai e Dazn.

Di Claudia Burgio