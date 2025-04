Scherma, durante l’inno di Israele la squadra svizzera non si gira verso la bandiera – IL VIDEO

Durante la cerimonia di premiazione, la squadra svizzera di scherma – categoria Under 23 – rimane ferma sul podio e non si gira verso sinistra, dove si vede la bandiera di Israele

Durante la cerimonia di premiazione, la squadra svizzera di scherma – categoria Under 23 – rimane ferma sul podio e non si gira verso sinistra, dove si vede la bandiera di Israele

Durante la cerimonia di premiazione, la squadra svizzera di scherma – categoria Under 23 – rimane ferma sul podio e non si gira verso sinistra, dove si vede la bandiera di Israele

Un gesto che sta facendo molto discutere. E arrabbiare tantissime persone. Ai campionati europei di scherma a Tallinn (Estonia) – categoria Under 23 – vince la squadra di Israele; seconda la Svizzera, terza l’Italia.

Durante la cerimonia di premiazione, la squadra svizzera rimane ferma sul podio e non si gira verso sinistra, dove si vede la bandiera dei vincitori. Mentre, nel frattempo, suona l’inno israeliano.

Il gesto degli svizzeri viene criticato dalla Federazione nazionale: “La Federazione non capisce perché la squadra abbia inscenato una dimostrazione politica durante la premiazione. Ma gli atleti si sono congratulati con i vincitori dopo la finale”.

Furia di Gideon Saar, ministro degli Esteri israeliano, che in un post pubblicato su X scrive: “Non sapete perdere e vi siete comportati in un modo che ha messo in imbarazzo voi e il vostro Paese”.

Credits video: Ran Alkalay

di Mario Catania