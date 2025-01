Sci, Goggia quinta nel gigante di Kranjska Gora: “Ho ripreso da dove avevo lasciato”

“Quando si suol dire… riprendiamo da dove abbiamo lasciato”. Sono state queste le parole di Sofia Goggia a fine gara, dopo il quinto posto nel gigante di Kranjska Gora, ripartendo dal medesimo piazzamento conquistato nel gennaio scorso a Plan de Coronoes. “Sono davvero contenta del risultato, mi resta solo un po’ di rammarico per la prima manche, se avessi sciato sciolta come nei giorni scorsi in allenamento avrei potuto avere meno distacco al traguardo. Nella seconda sono scesa più libera e a parte l’inspiegabile impuntata alla quartultima porta sono davvero contenta. Avrei firmato anche di questo risultato. Nei giorni scorsi ci siamo allenati sul Monte Zoncolan con le svedesi e vedevo che ero leggermente dietro alla Hector e sapevo di sciare forte. Ho talmente tanto lavoro da fare anche a livello di set up a livello di gigante che prendo quello che viene, gara per gara, restando concentrata, senza pensare a cose troppe in là. Voglio ringraziare il mio allenatore Luca Agazzi con cui ho intrapreso un percorso importante sotto la supervisione del dt Gianluca Rulfi. Dopo la prima manche ci siamo detti di essere grati e felici per quello che possiamo fare dopo l’infortunio. Nella risalita prima della seconda manche mi ha detto “Siamo come al Palio di Siena, cavallo di rincorsa”. Ed allora che Palio di Siena sia, ho detto a me stessa”, ha aggiunto la Goggia.

Non si erano qualificate nella prima manche Giorgia Collomb, Elisa Platino e Marta Bassino; giornata negativa per Federica Brignone, inclinatasi sull’interno in una curva verso destra e scivolata inesorabilmente fuori dal tracciato. “Sono molto arrabbiata: ho iniziato a scivolare alla quinta porta e da lì mi sono messa sulla difensiva e in queste condizioni se non ti appoggi con convinzione e fiducia rischi di scivolare come è successo a me”, ha detto la Brignone.