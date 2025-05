Sinner, agli Internazionali di Roma possibile derby azzurro con Cinà

Jannik Sinner si prepara all’esordio agli Internazionali d’Italia. Il tennista azzurro ha scontato i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol e scenderà in campo nel Masters 1000 del Foro Italico, al via il 7 maggio, esordendo al secondo turno del torneo. Il sorteggio di oggi, lunedì 5 maggio, ha rivelato il possibili avversario di Sinner, in attesa del calendario ufficiale.

Sinner, chi affronterà all’esordio agli Internazionali di Roma

Possibile derby italiano al secondo turno per Sinner. Jannik incrocerà infatti il vincente della sfida tra l’azzurro Federico Cinà, volato al tabellone principale grazie a una wild card, e l’argentino Mariano Navone.

Quando gioca Sinner

Ancora incerta la data dell’esordio di Jannik Sinner. L’azzurro sarà in campo al Foro Italico venerdì 9 oppure sabato 10 maggio.

Dove vedere Sinner in tv

Tutti i match di Jannik Sinner, così come tutte le partite degli Internazionali d’Italia 2025, saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Sky Sport. Sarà possibile però vedere le partite dell’azzurro anche in chiaro sulla Rai, che trasmetterà una sfida al giorno a partire dalle 19. Il numero uno del mondo si potrà seguire anche in streming sull’app SkyGo, su NOW e, se trasmesso in chiaro, su RaiPlay.