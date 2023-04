Sinner batte Alcaraz e vola in finale contro Medvedev

Oltre tre ore di match per Sinner e Alcaraz. Una sfida strepitosa vinta dall’azzurro altoatesino che domenica (alle ore 19 italiane) sfiderà Daniil Medvedev per conquistare il primo titolo 1000 della sua carriera. Sinner avrà la possibilità di salire ancora più in alto nella classifica Atp in caso di vittoria, raggiungendo il best ranking al numero 6 se dovesse conquistare il titolo.

Ma questi però sono numeri, calcoli, che con lo sport non c’entrano molto. Ciò che conta oggi è il match di domenica che regalerà, ne siamo certi, un nuovo, strepitoso, Sinner show. Quasi commovente il momento in cui il 19enne Alcaraz ha detto a Jannik a rete, appena sconfitto: “Vai amico, ora prenditi il titolo, faccio il tifo per te”. E non è l’unico.