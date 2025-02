Sofia, Jannik e lo sci galeotto

Premesso: ognuno fa quello che vuole, ma la fotografia circolata oggi di Jannik Sinner sulle nevi di Plan de Corones ha fatto ripensare alle parole inequivocabili usate ieri da Sofia Goggia. La campionessa olimpica ha espresso critiche molto nette per l’assenza dei N.1 al mondo alla cerimonia al Quirinale, dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha celebrato i successi del tennis italiano.



L’azzurra – una che ha il pregio dell’assoluta chiarezza – ha dichiarato: “L’invito è un motivo di orgoglio immenso e, per come vivo io, non è nemmeno lontanamente concepibile pensare a un rifiuto”. “Provo rispetto massimo verso le istituzioni, di cui tra l’altro faccio parte nella Guardia di Finanza”. Non l’ha toccata piano.



Diciamola tutta: atleti o personaggi con meno “buona stampa“ (strameritata, ci mancherebbe) di Jannik Sinner sarebbero stati criticati con ben altro vigore e le stesse parole di Sofia Goggia avrebbero probabilmente avuto un’altra eco.

Qui non si tratta di cercare la polemica a tutti i costi, ma di non negare che aver visto quella fotografia oggi ha ulteriormente ampliato il vago senso di amarezza provato da molti nei giorni scorsi.

La Goggia è stata solo più netta e diretta, riconosciamolo.



Il presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi, aveva difeso Sinner, affermando: “Nessuno sgarbo, ci mancherebbe, abbiamo un presidente di tale livello che ha capito benissimo quali sono i problemi di Sinner. Abbiamo scelto di non portarlo per non rischiare di compromettere la sua salute”. Con il dovuto rispetto, fra una sciata e il Quirinale noi avremmo seguito le indicazioni di Sofia Goggia. Una che di neve un po’ se ne intende

di Fulvio Giuliani