Sinner batte Paul e vola ai quarti dello Us Open

Il motore di Jannik sale di giri. Il numero uno al mondo ha battuto nella notte italiana l’americano Paul in tre set e si lancia ai quarti di finale dello Us Open. Sul cemento all’aperto di New York si inizia a far sul serio e si è visto per larghi tratti del match il miglior Sinner, con un power tennis da fondocampo insostenibile per lo statunitense, che pure ha giocato un’ottima partita, partendo a razzo, con due break su Sinner che come avvenuto puntualmente nel torneo è partito con le marce basse, timido e con tanti errori gratuiti. Ma le titubanze sono durate 20 minuti, poi Jannik ha alzato il livello di gioco, recuperando lo svantaggio e vincendo il tiebreak del primo set. La sceneggiatura della partita si è rivelata simile nel secondo set, vinto dall’italiano sempre al tie-break, giocando al meglio i punti decisivi, che è la caratteristica dei fuoriclasse.

Nel terzo set poi l’esibizione di Sinner ha raggiunto picchi inavvicinabili per Paul, letteralmente travolto dalla potenza e dall’intensità del primo giocatore mondiale, che sta eliminando le tossine dovute al caso doping. È ora il logico favorito per il successo finale, anche per l’assenza di Djokovic e Alcaraz, eliminati nei giorni scorsi. Ma ora sul suo cammino c’è di nuovo Daniil Medvedev, che lo ha eliminato a Wimbledon. Nel frattempo, Sinner è l’unico ad aver vinto 20 partite quest’anno nelle prove dello Slam ed è ancora il solo ad aver raggiunto i quarti di finale nelle quattro prove più importanti del circuito.

di Nicola Sellitti