Sinner vola in finale all’ATP Cincinnati: resterà numero uno al mondo anche dopo l’US Open

Il ritorno del re. Jannik Sinner vola in finale a Cincinnati dopo una partita incredibile, durata più di 3 ore. L’azzurro è riuscito a battere il tedesco Zverev (7-6, 5-7, 7-6) e non è stata una vittoria come le altre. Un successo che vale tanto per Jannik perché chiude un periodo complicato iniziato con la sconfitta nei quarti di finale di Wimbledon e proseguita con la rinuncia forzata alle Olimpiadi a causa di una tonsillite.

“Questa vittoria significa molto per me in questo momento, per quello che ho passato recentemente – ha dichiarato l’azzurro -. Ho cercato di stare mentalmente nel match, sono molto fiero di questo. Ora vedremo come andrà la finale”. Ma non solo, con questa vittoria Sinner resterà numero uno al mondo anche dopo l’US Open. Ora non resta che attendere la finalissima contro Tiafoe.

Di Matilde Testa