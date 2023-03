Sinner vola in semifinale

Tennis, Indian Wells Masters 1000: Jannik Sinner è il primo italiano a raggiungere la semifinale californiana, in corso negli Stati Uniti.

Il match contro il campione in carica, Taylor Fritz, è stato inizialmente sofferto per l’azzurro, che è riuscito a non cedere alle pressioni psicologiche, battendo Fritz 6-4, 4-6, 6-4 dopo due ore e 20 minuti di gioco. Per l’altoatesino si tratta del terzo successo contro un Top-5, ed è la sua seconda semifinale in carriera in un Masters 1000, dopo quella di Miami del 2021.

Tanta attesa per la semifinale di sabato, giorno in cui Sinner affronterà Carlos Alcaraz.