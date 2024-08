Sinner batte Tiafoe e si aggiudica l’Atp Masters1000 di Cincinnati

Il numero uno al mondo Jannik Sinner ha battuto in 1h38′ lo statunitense Frances Tiafoe conquistando il quinto titolo del 2024

Un inarrestabile Jannik Sinner vince l’Atp Masters 1000 di Cincinnati. L’azzurro, numero 1 del mondo, ha battuto in finale lo statunitense Frances Tiafoe per 7-6 (7-4), 6-2 in 1h38′ conquistando il quinto titolo del 2024 e il quindicesimo della carriera.