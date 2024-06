Smantellata cellula Isis: preparava attentato contro il Real Madrid

Il calcio di nuovo nel mirino dell’Isis. La Guardia Civil spagnola ha smantellato, in un lavoro congiunto con l’Fbi e l’Europol, uno dei principali centri di propaganda dello Stato islamico (Isis) che stava organizzando attentati contro i giocatori e i tifosi del Real Madrid.

A scriverlo è il giornale ‘El Confidencial’ citando proprie fonti della Guardia Civil. La rete smantellata aveva ordinato ai suoi seguaci di attaccare l’autobus dei calciatori del Real Madrid e i tifosi al Santiago Bernabeu. “Mio caro fratello. Aspetta in un luogo vicino al punto di arrivo dei giocatori. Punta su di loro insieme ai loro seguaci“, diceva un manifesto in cui si vedeva un incappucciato aprire il fuoco con un fucile e l’obiettivo di un mirino telescopico sull’autobus del Real Madrid.

I servizi segreti avevano già richiesto un rafforzamento delle misure di sicurezza lo scorso aprile dopo aver rinvenuto una serie di messaggi in cui si chiedeva di colpire gli stadi dove dovevano disputarsi le partite di andata dei quarti di finale della Champions League, tra cui lo stesso Bernabéu e lo stadio Metropolitano dell’Atlético Madrid.

Altri disegni localizzati la scorsa settimana incitavano ad attaccare anche le altre manifestazioni come l’Europeo di calcio in Germania e i prossimi Giochi Olimpici di Parigi. Nel primo caso, si vede un soldato di spalle che tiene un fucile. In alto si legge “Dove vuoi?”, suggerendo tre possibili obiettivi: Berlino, Monaco e Dortmund, città in cui si terranno le partite dell’Europeo. “Segna l’ultimo gol!”, proclamava il manifesto.

di Ruggero Fontana