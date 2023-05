Spalletti: “Chi lavora seriamente non ha tempo per essere felice”

Le parole di Luciano Spalletti dopo la conquista del terzo scudetto della storia del Napoli, il primo nella sua carriera da allenatore: “Non me la sono goduta. Per me la felicità era vedere la gente gioiosa, i sorrisi e le facce che ti danno poi la dimensione corretta della felicità”.

“Io sono fatto male: chi lavora seriamente non ha tempo per essere felici. A chi è abituato a lavorare dalla mattina alla sera e raggiunge un risultato, gli si chiude subito il sipario e deve andare a ritrovare un’altra scena che ridia felicità”.