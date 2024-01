Sven-Goran Eriksson: “Ho un cancro, mi resta un anno da vivere”

“Ho un cancro terminale, posso rallentarlo ma non operarlo. Mi resta da vivere, al massimo, un anno”, le parole di Sven-Goran Eriksson

L’ex allenatore della Lazio – l’ultimo in grado di riuscire a vincere uno scudetto con i biancocelesti – e c.t. dell’Inghilterra, il primo straniero, ha scoperto la malattia per caso: “Ero completamente sano – spiega Eriksson – poi sono crollato, sono svenuto e sono finito in ospedale. Dopo un consulto medico ho scoperto di avere avuto un ictus e che avevo già un tumore. Non so da quanto tempo, forse un mese, forse un anno. Si è scoperto che avevo il cancro ma il giorno prima avevo corso cinque chilometri. È venuto dal nulla, è questo che ti sciocca. Non sento grandi dolori ma mi è stata diagnosticata una malattia che puoi rallentare ma che non puoi operare”.

Le speranze, purtroppo, sono poche: “Nel migliore dei casi mi resta un anno, nel peggiore anche meno. Impossibile dirlo con esattezza quindi è meglio non pensarci. Puoi in qualche modo ingannare il tuo cervello, pensare positivo e vedere le cose nella maniera migliore, non perderti nelle avversità, perché questa ovviamente è la più grande di tutte ma ricavare comunque qualcosa di buono da questa esperienza”, dichiara Eriksson.

