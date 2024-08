Tamberi in pronto soccorso, a rischio le Olimpiadi

Gianmarco Tamberi in pronto soccorso, si sospetta un calcolo renale. “Non me lo merito. Una cosa è certa, io in quella pedana ci sarò e darò l’anima fino all’ultimo salto”, così l’azzurro con un post su Instagram

Gianmarco Tamberi in pronto soccorso, si sospetta un calcolo renale. “Non me lo merito. Una cosa è certa, io in quella pedana ci sarò e darò l’anima fino all’ultimo salto”, così l’azzurro con un post su Instagram

Gianmarco Tamberi in pronto soccorso, si sospetta un calcolo renale. “Non me lo merito. Una cosa è certa, io in quella pedana ci sarò e darò l’anima fino all’ultimo salto”, così l’azzurro con un post su Instagram

Gianmarco Tamberi in pronto soccorso, si sospetta un calcolo renale. “Non me lo merito. Una cosa è certa, io in quella pedana ci sarò e darò l’anima fino all’ultimo salto”, così l’azzurro con un post su Instagram

“Incredibile…Non può essere vero”. È incredulo persino lui. Gianmarco Tamberi ha dovuto posticipare il suo volo per le Olimpiadi di Parigi2024 a causa di un malore, si sospetta un calcolo renale. Con un lungo post su Instagram, Gimbo scrive e prova ad esorcizzare questo brutto momento, mentre si trova in pronto soccorso, cercando un po’ di conforto tra i suoi fan: “Ora mi ritrovo, a 3 giorni dalla gara per cui ho sacrificato tutto quanto, sdraiato in un letto, impotente, con 38.8 di febbre…Sarei dovuto partire oggi per Parigi e iniziare il mio percorso verso questo grande sogno e invece sono stato consigliato di posticipare il volo a domani, nella speranza che, con un po’ di riposo, questo incubo finisca. Non mi resta che aspettare e pregare…Non mi merito tutto questo, ho fatto di tutto per questa Olimpiade, di tutto. Non me lo merito davvero.”

Una brutto inizio, ma Tamberi, nonostante le sue condizioni di salute, non molla: “Una sola cosa è certa, non so come ci arriverò, ma io in quella pedana ci sarò e darò l’anima fino all’ultimo salto, qualsiasi sarà la mia condizione. Lo giuro a voi ma ancora prima lo giuro a me stesso!”.

Gimbo, noi siamo con te!



Di Claudia Burgio