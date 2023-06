Gianmarco Tamberi vince l’oro nel salto in alto nei Giochi Europei che si stanno svolgendo a Chorzow, in Polonia

Gianmarco Tamberi torna e lo fa in grande stile, è oro nel salto in alto nei Giochi Europei che si stanno svolgendo in Polonia!

A Chorzow l’azzurro chiude primo con la misura di 2.29 metri, davanti al belga Thomas Carmoy (argento) e al polacco Norbert Kobielski (bronzo)