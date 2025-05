Terremoto in Serie B. Il Brescia rischia la penalizzazione e la retrocessione in Serie C

Terremoto in Serie B. Il Brescia potrebbe essere penalizzato, probabilmente di 4 punti, a causa di una presunta irregolarità di pagamenti

Un terremoto sconvolge la Serie B. Il Brescia potrebbe essere penalizzato, probabilmente di 4 punti, a causa di una presunta irregolarità commessa dalla Leonessa alla scadenza dei pagamenti di stipendi e contributi nel mese di febbraio.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società di Massimo Cellino “avrebbe coperto la parte relativa alle tasse con crediti d’imposta che in realtà si sono rivelati inesistenti”. Operazioni che richiedono tempi di verifica molto lunghi. Come spiega la Gazzetta, la lettera della Covisoc era datata 28 febbraio, mentre la risposta dell’Agenzia è arrivata solo venerdì scorso, il 16 maggio, avvisando che i crediti dichiarati dal Brescia erano in realtà inesistenti. Sabato 17 la Covisoc ha trasmesso gli atti alla Procura Figc che domenica 18 ha mandato l’avviso di conclusione delle indagini. La Figc ha cercato di accelerare tutta la procedura, ma i tempi dell’Agenzia delle Entrate ha sconvolto tutto.

Un fatto che potrebbe riscrivere la classifica finale e i verdetti in graduatoria. Con il -4 il Brescia diventerebbe terzultimo e retrocederebbe in serie C con Cittadella e Cosenza. Mentre Frosinone, Salernitana e Sampdoria guadagnerebbero una posizione. Frosinone salvo, Salernitana al playout con il piazzamento più favorevole, e Sampdoria ripresa e ammessa allo spareggio della salvezza.

Per queste ragioni, la gara di domani tra Salernitana e Frosinone è stata annullata. Ad ufficializzarlo è stata la stessa Lega B. A tutela del campionato, la partita verrà poi riprogrammata non appena vi sarà la sentenza definitiva.

Di Claudia Burgio