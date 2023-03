Tifoso vola dall’Inghilterra per seguire il San Donato Tavarnelle

Dall’Inghilterra a Montevarchi, in Toscana, per seguire un amore sbocciato davanti al pc: il protagonista di questa assurda storia è Jedd Cooley , un ragazzo inglese di 28 anni.

Dall’Inghilterra a Montevarchi, in Toscana, per seguire un amore sbocciato davanti al pc: il protagonista di questa assurda storia è Jedd Cooley , un ragazzo inglese di 28 anni.

Giocando a Football Manager, il noto gioco di calcio manageriale, Jedd si è innamorato del San Donato Tavarnelle , un club di Serie C italiana alla sua prima stagione nel calcio professionistico. “L’ho scelto perché ha gli stessi colori, il giallo e il blu, della squadra del mio paese, per la quale faccio il tifo, il Dilton Marsh Wanderer”, ha spiegato Jedd dopo essere atterrato a Pisa.