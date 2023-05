Tutti pazzi per Joel Pohjanpalo

Joel Pohjanpalo, attaccante finlandese del Venezia, ha conquistato tifosi e social diventando l’attuale capocannoniere del campionato di Serie B con ben 17 gol.

Nella partita contro il Modena è stato l’autore di ben 4 gol e per festeggiare, come si vede nel video poi diventato virale, si è recato al bar posto proprio a ridosso dello stadio per ordinare una birra, prima di recarsi da eroe negli spogliatoi.

Non è la prima volta che accade una cosa del genere con Pohjanpalo: lo scorso mese di febbraio, in occasione della vittoria contro la SPAL, si presentò al bar dello stadio proprio per chiedere la solita, meritata, birra.