Wimbledon: Djokovic e Sinner entrano in campo (e lui sta un passo indietro)

Tutto pronto per Wimbledon: in attesa di scoprire chi sarà il suo primo avversario, il numero 1 al mondo Jannik Sinner ha testato l’erba del Centrale, allenandosi con Novak Djokovic. L’azzurro avrebbe vinto il set di allenamento 6-3.

Il serbo ha giocato con una vistosa fascia elastica a protezione del ginocchio destro ma si si è mostrato sorridente dopo l’allenamento e ottimista: “Sto bene” ha detto a un gruppo di giornalisti.

Jannik Sinner ha invece mantenuto un profilo basso anche in conferenza stampa: “Essere testa di serie numero 1 o la classifica per me non fa testo, tutti qui vogliono vincere e dare il massimo”. Sono in tanti ad aver notato nel video il passo indietro dell’azzurro nei confronti del colosso Djokovic. In ogni caso, lunedì inizierà il suo primo Slam da numero 1 del mondo, una posizione che manterrà in classifica comunque vada il suo percorso a Wimbledon.

di Raffaela Mercurio