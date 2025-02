Avventurieri dell’ignoto, dal fantasy alla fantascienza

Lanciarsi nell’ignoto per il solo gusto dell’avventura, all’esplorazione di mondi fantastici e sconosciuti fra sorprese e colpi di scena, protagonisti di un sogno che sullo schermo diventa realtà: è questo il motto dei videogiocatori che amano le emozioni forti.

Chi da bambino non ha desiderato vestire i panni di un pirata caraibico per solcare i mari con la propria ciurma? È proprio quello che permetterà di fare il divertentissimo “Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii” con uno stile scanzonato e genialmente folle di matrice giapponese, fra scorribande e meravigliosi minigiochi. In un perfetto mix di azione e avventura si guiderà un ex yakuza naufragato su un’isola del Pacifico che, privo di memoria, si improvviserà capitano di un vascello pirata insieme a un ragazzino e a un bizzarro equipaggio da reclutare per viaggiare alla ricerca di un leggendario tesoro. Il bello è che l’ambientazione moderna si fonde bene col clima piratesco, fra spettacolari risse a base di arti marziali e le immancabili quanto spassose battaglie navali.

I fan dei giochi di ruolo fantasy di stampo action non dovranno perdersi il magnifico “Avowed”, che li trasporterà in una terra affascinante e misteriosa, piagata da un morbo su cui bisognerà investigare in quanto emissario dell’Imperatore. Dopo aver creato il proprio alter ego – decidendo se farne un guerriero, un ranger o un mago – si verrà totalmente assorbiti in una trama avvincente che metterà di fronte a scelte difficili e dall’esito cruciale per lo sviluppo della narrazione. Degni d’encomio gli incantevoli scenari da esplorare che regalano scorci mozzafiato, gli intrighi di potere e le missioni in cui si verrà coinvolti nonché gli appassionanti duelli insieme ai compagni di squadra in cui utilizzare le abilità apprese e un nutrito arsenale per avere la meglio sugli avversari.

Quando nel 1997 in Giappone fu pubblicato “Dynasty Warriors 2” nessuno poteva immaginare che avrebbe inaugurato l’acclamato sottogenere action dei musou: termine nipponico che significa “incomparabile”, giustificato proprio dalla potenza travolgente dei personaggi in grado di sbaragliare massicce orde di nemici. A distanza di quasi trent’anni la stessa software house sforna un riuscitissimo ibrido fra musou e roguelike: intitolato “Warriors: Abyss”, saprà deliziare tutti gli amanti dell’azione frenetica ad alto tasso di adrenalina. In un’efficace visuale isometrica ci si ritroverà nel ruolo di uno tra il centinaio di eroi disponibili tratti dal franchise di “Dynasty Warriors” e di “Samurai Warriors” per ripulire l’oltretomba da spiriti minacciosi e altre creature infernali.

Lara Croft, l’icona femminile più famosa dei videogiochi, ritorna in “Tomb Raider IV-VI Remastered”, ottima raccolta rimasterizzata della seconda trilogia nata a cavallo del 2000 e composta da “The Last Revelation”, “Chronicles” e “The Angel of Darkness”. I nostalgici adoreranno l’opzione che permette, con la semplice pressione di un tasto, il cambio in tempo reale fra l’estetica originale e quella migliorata (nelle texture, nell’illuminazione, nei personaggi e nell’effettistica). Il fascino è rimasto immutato: nei succinti panni dell’avvenente archeologa si viaggerà per il mondo fra insidiose rovine, giungle remote e suggestive location come Roma o il Cairo. Enigmi ambientali da risolvere e occasionali combattimenti aggiungeranno pepe alle indimenticabili esplorazioni.

Visual novel, gestionale con elementi da survival e gioco di ruolo da tavolo sono i tre riferimenti distintivi del coinvolgente “Citizen Sleeper 2: Starward Vector”, seguito del capolavoro autoriale sci-fi del 2022, che ne espande l’esperienza e continua a stregare col suo gameplay e le accattivanti storie dei personaggi che racconta. Interpretando un androide dalla mente umana evaso dalla multinazionale che lo ha creato, bisognerà riuscire a sopravvivere e prendere in mano il proprio destino. Visitando diverse stazioni spaziali, si deciderà come interagire con gli altri abitanti – ognuno caratterizzato dal suo personale vissuto – attraverso missioni che, insieme all’evoluzione del protagonista, segneranno la progressione della storia fino a uno dei differenti finali.

di Piermarco Rosa