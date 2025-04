Bezos apre la capsula del razzo spaziale Blue Origin: missione compiuta. 11 minuti di volo per raggiungere lo spazio. Il tempo necessario per permettere a Lauren Sanchez, Katy Perry, Gayle King, Amanda Nguyen, Aisha Bowe e Kerianne Flynn di realizzare una missione storica, organizzata da Blue Origin. La compagnia spaziale fondata da Jeff Bezos.

Emozioni fortissime e tanta gioia per le sei astronaute. Che hanno celebrato così il traguardo per essere il primo equipaggio totalmente al femminile nella storia dell’aeronautica spaziale.

La capsula New Shepard è decollata oggi alle 9,30 del mattino dal deserto del Texas (le 15,30 in Italia). Al quarto minuto di volo le passeggere si sono slacciate le cinture per fluttuare in assenza di peso e ammirare la Terra. Circa tre in tutto i minuti di microgravità vissuti dalle sei fortunatissime. La capsula è rientrata poi delicatamente sulla Terra con un atterraggio assistito da paracadute.

Ad attendere le astronaute il fondatore di Blue Origin, Jeff Bezos. La prima a lasciare la capsula e a rimettere piede sul pianeta Terra è stata la sua futura moglie Lauren Sanchez. Con cui Bezos convolerà a nozze a Venezia, a fine giugno. Poi è stato il turno della nota cantante Katy Perry, che visibilmente emozionata ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. “Mi sento connessa all’amore – ha detto l’artista – Penso che quest’esperienza mi abbia dimostrato che non sai mai quanto amore c’è dentro di te, quanto amore hai da dare e quanto sei amato fino al giorno del lancio”. Per Perry, dunque, l’esperienza non è stata solo il viaggio nello Spazio, anche se per pochi minuti, ma soprattutto una presa di coscienza.



L’obiettivo dell’equipaggio, composto anche dal volto storico di CBS Morning (King), da una produttrice cinematografica (Flynn), da un’ex scienziata della NASA (Bowe) e da un’attivista per i diritti civili, nominata per il Nobel per la pace (Nguyen), era quello di incoraggiare le donne ad inseguire i propri sogni. E a spingerle a lavorare nel campo della scienza. Missione compiuta!



Di Matilde Testa