Dal Medioevo al futuro, nuovi miraggi nell’interattività

Nel deserto del torrido caldo estivo si stagliano come oasi di divertimento i nuovi videogame che promettono di offrire ore di svago da soli o in compagnia, rese ancor più godibili se rifrescate da un po’ d’aria condizionata.

Originale ibrido tra azione e strategia, il meraviglioso “Kunitsu-gami: Path of the Goddess” è un affascinante tributo al folklore mitologico giapponese: nel contesto medievale di un monte infestato da oscure e demoniache manifestazioni, si guiderà un guerriero chiamato a proteggere una sacerdotessa per purificare villaggi e varie zone, debellando gli spiriti malvagi e richiudendo i portali da cui si manifestano. Di giorno si libereranno gli abitanti intrappolati in mostruosi bozzoli e si prepareranno le difese organizzandone le postazioni in modo tattico, mentre la notte si combatterà direttamente con l’ausilio della propria katana. Da lodare la direzione artistica che crea un’atmosfera suggestiva grazie alla pittoresca grafica 3D.

Un avvincente noir in una futuristica New York alternativa dall’accattivante look ispirato alla prima metà del Novecento, dove gli esseri umani hanno conquistato l’immortalità riuscendo a trasferire le menti in nuovi corpi, sempre che si abbia il denaro per poterselo permettere: sono queste le premesse dello spettacolare “Nobody Wants to Die”, indimenticabile avventura narrativa con visuale in prima persona in cui si interpreterà un cinico detective impegnato nella caccia a un misterioso serial killer. Con la tecnologia per riavvolgere il tempo di cui si è dotati, bisognerà esaminare le scene del crimine trovando gli indizi per giungere alla soluzione dell’intricata trama e a uno dei possibili finali a seconda delle scelte compiute.

In un mondo fantastico dalle influenze ottocentesche in cui coesistono scienza e magia, ci si ritroverà nei panni di una valorosa soldatessa con l’obiettivo di annientare un gruppo di spietate divinità e le loro orde di non-morti per riuscire a sigillare gli abissi infernali e salvare l’umanità. È questa l’intrigante storia che fa da sfondo all’ottimo “Flintlock: The Siege of Dawn”, coinvolgente gioco di ruolo action di genere souls dall’impianto epico. Lanciati nell’appassionante odissea attraverso scenari vasti ed evocativi, si verrà affiancati nella propria missione da una mistica entità simile a un fennec, di cui avvalersi tanto durante l’esplorazione che nella foga delle emozionanti battaglie contro i letali nemici.

Uno dei fumetti diventato una delle serie cartoon più note degli anni Ottanta con tanto di pellicole cinematografiche nei decenni a seguire è quello delle Tartarughe Ninja, la cui più recente incarnazione videoludica su Switch, “Teenage Mutant Ninja Turtles: Splinter Fate”, è un divertentissimo gioco di ruolo d’azione. Il maestro Splinter è stato rapito da Shredder e spetterà alle eroiche tartarughe salvarlo, perlustrando diversi luoghi di New York e affrontando gli sgherri del malefico Clan del Piede e altri bizzarri avversari. Grazie alle dinamiche roguelike ogni partita sarà differente dalla precedente e si potrà potenziare a piacere il proprio personaggio, rendendo tutto ancora più spassoso in modalità cooperativa con gli amici.

Una brillante avventura narrativa che sa far sorridere e pure riflettere sul tema dell’etica giornalistica è l’entusiasmante “Times & Galaxy”, in cui si impersonerà un robot reporter di un apprezzato giornale olografico a caccia di sensazionali e strambi scoop in giro per la galassia. Ci saranno fonti da intervistare e scene su cui indagare per raccogliere la maggior quantità di informazioni da scremare durante la stesura dei propri articoli per poi osservarne gli effetti sul pubblico dei lettori o le reazioni dei colleghi redattori con cui si potrà interagire tra un incarico e l’altro. L’atmosfera smaccatamente umoristica e il look da cartone animato impreziosiscono la produzione, contribuendo alla peculiarità di questo gioiellino videoludico.

di Piermarco Rosa