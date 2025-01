Lo shock della balena-DeepSeek

Ci sono diversi modi di guardare al fenomeno dell’app di intelligenza artificiale DeepSeek.

C’è il “fatto” in quanto tale, la start-up cinese di uno sconosciuto (fino a l’altro ieri) Liang Wenfeng, super nerd cinese dal look abbondantemente improbabile che nel giro di pochi giorni esplode sui mercati mondiali. Al contempo, l’app – gratuita… – di gestione dell’intelligenza artificiale tramite Chatbot DeepSeek con il suo fragoroso debutto ha mandato in tilt la crescita che fino a 72 ore fa veniva considerata inarrestabile delle big tech a Wall Street.



La Borsa ha sempre naso e occhio attenti ai fenomeni in grado di modificare anche parzialmente i parametri generali: se un’ignota start-up open source cinese al debutto è in grado di agitare colossi del calibro di Nvidia e OpenAI, forse non è il caso di scommettere su una corsa duratura di queste medesime aziende. Per darvi un’unità di grandezza, il Ceo di Nvidia (che ha perso 17% lunedì e recuperare ieri) Jensen Huang, colosso statunitense che dal predominio nelle schede grafiche per pc è diventato il punto di riferimento per le piattaforme di calcolo sempre più avanzate necessarie all’AI generativa, lunedì è arrivato a perdere 13 miliardi di dollari di capitalizzazione personale.



A nessuno può sfuggire la dimensione di questo business, ancor più se paragonato a fatti che ci occupano da alcuni giorni in Italia, fra Mps e Mediobanca. Torniamo a DeepSeek: l’app cinese non fa nulla per nascondere “l’ispirazione” a ChatGPT, con il piccolo-gigantesco dettaglio che al momento le sue opzioni sono tutte gratuite e che sembrerebbe sfruttare chip di vecchia generazione. Il che spiegherebbe il colpo a Nvidia.

Testandola abbiamo trovato un sistema già maturo per un utilizzo da semplice consumer. Ha una padronanza delle fonti e dell’italiano che non ha nulla da invidiare a ChatGPT e, anche se non ci spingeremmo a dire che sia già a quel livello, per una debuttante il risultato è clamoroso.



Intrigante, non solo perché gratuita, la funzione “pensiero profondo”: a parte il nome, selezionandola DeepSeek spiega (attualmente solo in inglese) quali siano stati i suoi processi logici che hanno portato l’app a fornirci quella data risposta. Cosa ci racconta tutta questa storia? Siamo in presenza di un mondo affascinante, a potenzialità che lasciano a bocca aperta chiunque vi si avvicini con curiosità. Fa anche paura, perché DeepSeek non “ricorda” cosa sia successo in piazza Tienanmen nel 1989 e non riesce a dirci nulla di Taiwan…



Poi, la consapevolezza che nella realtà digitale del III millennio nulla è per sempre e neppure per poco. Kodak ci mise 20 anni a suicidarsi, il boss di OpenAI Sam Altman era in prima fila nella rotonda del Campidoglio al giuramento di Donald Trump lunedì 20 gennaio. Il 27 si è trovato un concorrente terribile da affrontare e forse capiamo con ancor più chiarezza perché lui e tutti gli altri fossero a Capital Hill.

Serve protezione dallo Stato anche a questi super big



di Fulvio Giuliani