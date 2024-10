Eroi dentro lo schermo

Non c’è nulla di più galvanizzante che interpretare i propri beniamini o eroi preferiti per vivere virtualmente le avventure più entusiasmanti scatenando la fantasia

Data la natura interattiva del videogioco, che fa sentire protagonisti gli utenti, non c’è nulla di più galvanizzante che interpretare i propri beniamini o eroi preferiti per vivere virtualmente le avventure più entusiasmanti scatenando la fantasia.

Il videogame che tutti gli appassionati di “Dragon Ball” (capolavoro firmato dal compianto Akira Toriyama) attendevano con trepidazione da oltre 15 anni è finalmente arrivato: “Dragon Ball: Sparking! Zero” è un magnifico picchiaduro 1vs1 in 3D che non ha nulla da invidiare all’anime in termini di spettacolarità, soprattutto nelle scenografiche animazioni delle tecniche speciali in duello. In aggiunta alla sbalorditiva quantità di oltre 180 combattenti giocabili, sarà possibile rivivere la storia della serie (oltre a vari what if da sbloccare) nei panni di diversi personaggi, tra cui Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo e Freezer. Tantissimi contenuti, personalizzazioni e ricompense collezionabili completano l’offerta di questo imperdibile prodotto.

I fan dei giochi di ruolo di matrice giapponese adoreranno lo stupendo “Metaphor: ReFantazio”, nuova perla dello stesso team dietro all’acclamato “Persona 5”. In un contesto fantasy dal sapore medievaleggiante si fondono alla perfezione una direzione artistica sublime, una trama coinvolgente e delle meccaniche di gioco avvincenti, a partire dalle battaglie che risultano un riuscito ibrido fra azione in tempo reale e turni tattici. Il monarca di un regno è stato assassinato e spetterà al giovane protagonista intraprendere un viaggio per rompere il maleficio che grava sul principe ereditario. Fra complotti politici, oscure profezie e scontri con creature colossali che sembrano uscite dall’immaginario di Hieronymus Bosch, il divertimento è garantito per decine e decine di ore.

Topolino, personaggio amatissimo dal pubblico di ogni età, ritorna nell’incantevole “Disney Epic Mickey: Rebrushed”, remake dell’omonimo platform 3D del 2010 con una rinnovata e meravigliosa estetica cartoon e controlli di gioco migliorati. Dopo aver combinato un pasticcio nello studio dello stesso stregone del film “Fantasia”, il nostro eroe dovrà rimediare riportando l’ordine – grazie a pennello e solvente magici – nella terra di Rifiutolandia, abitata da iconici personaggi dei vecchi cartoni Disney. Ci si ritroverà quindi a esplorare pittoreschi livelli tratti da famose pellicole come “Steamboat Willie” e “Topolino e il fagiolo magico”. In mezzo a enigmi da risolvere e nemici da affrontare, il fascino della magia Disney sa creare un’esperienza memorabile.

La favolosa raccolta “Lego Harry Potter Collection” offre in un unico pacchetto la possibilità di ripercorrere l’intera saga di Harry Potter, dagli esordi alla battaglia finale contro Lord Voldemort, presentando – in grafica rimasterizzata a 4K nativi e 60 fps su console e pc di nuova generazione – i due titoli “Lego Harry Potter: Anni 1-4” e “Lego Harry Potter: Anni 5-7” completi di tutti i contenuti aggiuntivi precedentemente pubblicati. Le dinamiche sono quelle tipiche dei videogame targati Lego, con un impeccabile mix di platform, esplorazione e puzzle in grado di entusiasmare tutta la famiglia, senza tralasciare la reinterpretazione umoristica di varie scene della serie che saprà strappare una risata in più di un’occasione.

I propri eroi possono essere anche reali, come gli immortali campioni della nobile arte in cui sarà possibile immedesimarsi con l’emozionante “Undisputed”, videogioco dedicato alla boxe di cui si sentiva la mancanza ormai da anni. In aggiunta a una settantina di pugili di ogni epoca (tra i quali Ali, Frazier, Robinson, Marciano, Jones Jr., Leonard, Fury, Wilder e perfino il nostro Gatti, oltre a una selezione di stelle femminili) sarà possibile creare il proprio atleta per intraprendere la scalata verso il titolo mondiale in una lunga successione di incontri mentre si gestiranno contratti, allenamenti ed eventuali cure mediche attraverso un entourage selezionato. Da lodare la completezza e il realismo dei pugni e delle movenze che renderanno ogni match estremamente credibile e coinvolgente.

di Piermarco Rosa