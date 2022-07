Gli optional BMW ora si noleggiano come un film Netflix

BMW introduce in Italia la possibilità di sbloccare gli optional sulle proprie auto attraverso servizi in abbonamento con un canone mensile.

BMW dopo aver osservato il successo del modello “abbonamento” in diversi settori, come i film, la musica o la palestra, ha pensato di declinare il “canone mensile” nel proprio core business. I primi esperimenti sono stati eseguiti già dal 2020 nel Regno Unito, Germania, Nuova Zelanda e Sud Africa.

Da pochi giorni anche in Italia i clienti BMW per poter usufruire degli optional non saranno più costretti a comprarli ma potranno noleggiarli attraverso la piattaforma ConnectedDrive Store. Un esempio? I sedili riscaldabili a 25 euro al mese o 199 euro per un anno, oppure bloccare il servizio per sempre a 449 euro. Un’idea affatto banale dato che il cliente potrà attivare alcuni optional al bisogno, quindi solo nel periodo invernale o viceversa.

I modelli auto della gamma iDrive saranno venduti solo full-optional con la possibilità di sblocco degli stessi attraverso l’abbonamento. Oltre ai sedili riscaldabili c’è la possibilità di attivare tantissime altre funzioni in maniera telematica, direttamente dall’infotainment della propria auto; come la registrazione delle riprese della videocamera frontale, gli abbaglianti automatici, il sistema di mantenimento automatico della distanza di sicurezza o Il volante riscaldato ad un costo mensile di 19 euro al mese. Per incentivare l’acquisto degli abbonamenti, BMW dà la possibilità di provare gratuitamente per un mese tutte queste funzioni disponibili. L’idea della casa tedesca sarà di attivare e sviluppare nel breve periodo questo tipo di servizio anche in altri paesi.

Se questo modello di business funzionerà anche in Italia, probabilmente altre case automobilistiche si adegueranno a questa modalità di vendita.

Di Marco Mauri