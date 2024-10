Halloween, zucche digitali per festeggiare

Fra le quattro mura di casa la serata di Halloween di solito si festeggia con proiezioni di film horror in compagnia di amici e pure i videogame si prestano per l’occasione offrendo un divertimento ad alto tasso di emozioni, non necessariamente a base di brividi di paura.

Il celeberrimo Sonic, iconica mascotte di casa Sega e personaggio fra i più amati dal pubblico d’ogni età, ritorna con la sua controparte oscura Shadow in “Sonic X Shadow Generations”, meraviglioso platform game che – oltre a proporre una versione rimasterizzata dell’originale successo risalente al 2011 – si arricchisce di una nuova modalità storia dedicata proprio a Shadow e di molti contenuti extra. La formula di gioco rimane quella dei livelli da percorrere a velocità mozzafiato, alternandosi fra le fasi nella classica visuale laterale e quelle in 3D mostrate dalle spalle del personaggio principale. Due incantevoli avventure in un unico pacchetto che, pubblicato solo due giorni fa, ha già meritatamente superato il milione di copie vendute.

Gli amanti dell’azione a base di sparatorie e sequenze degne del miglior blockbuster americano faranno bene a non perdersi “Call of Duty: Black Ops 6”, ultimo arrivato della serie sparatutto in prima persona più gettonata al mondo. Dalla campagna ambientata nel 1991 alla fine della Guerra fredda fra cospirazioni internazionali e operazioni militari segrete – ricca di momenti spettacolari, grande varietà di situazioni e colpi di scena – che si rivela la più avvincente degli ultimi anni, fino all’impeccabile multiplayer (con tanto di modalità zombie) in grado di soddisfare pure gli utenti esperti, il divertimento è garantito oltre ogni aspettativa. Da encomiare la stupenda estetica fotorealistica che lascia a bocca aperta in più di un’occasione.

Un maestoso gioco di ruolo giapponese medieval fantasy dalle meccaniche ancor oggi innovative viene riproposto dopo 31 anni: “Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven” è un imperdibile remake in 3D: ampliato (già dalle classi dei personaggi e dagli scenari aggiuntivi), migliorato negli scontri a turni e aggiornato alla sensibilità attuale (con un nuovo livello di difficoltà accessibile ai neofiti del genere), mantenendo intatto il fascino che lo ha reso un cult game fra gli appassionati. Come imperatore di un reame minacciato da sette antichi eroi trasformatisi in demoni, bisognerà sconfiggere gli avversari e far prosperare il proprio dominio lungo una narrazione non lineare, ramificata attraverso differenti generazioni e che muta con le scelte compiute.

Chi predilige l’azione e l’esplorazione nei giochi di ruolo fantasy andrà matto per l’eccellente “Ys X: Nordics”, titolo più recente della prolifica saga nipponica nata nel lontano 1987 che cronologicamente si piazza dopo il secondo episodio e risulta del tutto godibile pure per chi si avvicina al franchise. Nei panni del giovane avventuriero Adol ci si lancerà in una memorabile epopea per terra e per mare, affiancati dall’intrepida pirata Karja con cui combattere orde di mostri per la salvaguardia di un ameno arcipelago. Oltre agli emozionanti duelli campali, in cui ci si potrà alternare fra i protagonisti e coordinarli in attacchi devastanti, capiterà di ritrovarsi in coinvolgenti battaglie navali solcando le acque sul proprio vascello.

Per restare nel mood di Halloween a livello videoludico, una delle licenze hollywoodiane più apprezzate nell’ambito horror è stata sviluppata dal talentuoso team italiano di Stormind Games in “A Quiet Place: The Road Ahead”, avventura narrativa dalla trama originale rispetto al grande schermo, che fonde alla perfezione l’azione furtiva e l’esplorazione con la risoluzione di enigmi ambientali in un clima di continua tensione psicologica. In questo spin-off si interpreterà una donna che dovrà destreggiarsi e sopravvivere nel contesto post apocalittico dei film della serie, evitando di produrre il benché minimo rumore per non attirare le mostruose e letali creature aliene che hanno invaso la Terra. Suspense e brividi assicurati come nella migliore tradizione del genere.

di Piermarco Rosa