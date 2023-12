Il nuovo social di Meta sbarca in Italia

Dopo un’attesa durata qualche mese rispetto agli Stati Uniti, da giovedì Threads è disponibile in Italia e in Europa. Al suo annuncio la nuova creatura di casa Zuckerberg aveva travolto il mondo dei social, entrando prepotentemente nell’arena del Twitter di Musk mai prima calpestata da una qualsivoglia concorrenza e facendo registrare la

Dopo un’attesa durata qualche mese rispetto agli Stati Uniti, da giovedì Threads è disponibile in Italia e in Europa. Al suo annuncio la nuova creatura di casa Zuckerberg aveva travolto il mondo dei social, entrando prepotentemente nell’arena del Twitter di Musk mai prima calpestata da una qualsivoglia concorrenza e facendo registrare la bellezza di 150 milioni di iscritti a una settimana dal lancio. E anche se ora gli utenti attivi si sono stabilizzati (il ceo di Meta Mark Zuckerberg ha dichiarato che Threads ha attualmente «poco meno di» 100 milioni di utenti mensili e che potrebbe raggiungere fino a un miliardo di utenti in pochi anni), è indubbio che il lancio nel Vecchio Continente, ora che le criticità legate alle normative europee sono sistemate, sarà nuovo carburante nel motore di questo nuovo social.