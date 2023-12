Come sarà il 2024 di Instagram? Fra moda e celebrità, l’attivismo si fa largo tra i temi che caratterizzeranno i prossimi 12 mesi sulla piattaforma del mondo Meta

Come sarà il 2024 di Instagram? Fra moda e celebrità, l’attivismo si fa largo tra i temi che caratterizzeranno i prossimi 12 mesi sulla piattaforma del mondo Meta. “Instagram Trend Talk 2024”, un’indagine realizzata in collaborazione con la società Wgsn (che si occupa di prevedere tendenze e abitudini), non è soltanto la traccia dei contenuti di cui tutti parleremo ma soprattutto uno spaccato degli interessi della Generazione Z in tutti i Continenti.

Parola d’ordine: etica e sostenibilità. Secondo il report, per questi ragazzi non c’è infatti ambito di interesse che non debba necessariamente fare i conti con la ricerca di una dimensione più equa e ‘gentile’. A cominciare dalla moda. «I dati smentiscono la descrizione di una generazione inebetita dal web» spiega Fabrizio Manuel Sirignano, professore ordinario di Pedagogia generale e sociale all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. «Questa sembra invece puntare a rendere i social uno strumento di divulgazione di una nuova eticità, per migliorare i rapporti umani ma anche promuovere stili di vita più sostenibili e consapevoli».

La Generazione Z rivela infatti una preferenza per il riciclo: abiti usati, vintage o presi in prestito dagli amici sono ormai una tendenza consolidata, con circa il 65% degli intervistati che preferisce l’acquisto di vestiti di seconda mano rispetto a quelli nuovi. Più trasparenza e preferenza per l’elemento umano anche nell’utilizzo dei social media: no all’autopromozione superficiale, devono aiutare a creare connessioni autentiche con amici e familiari.

Un bisogno di realtà che influenza anche le aspirazioni della vita personale e lavorativa. Il 75% degli intervistati esprime il desiderio di esplorare nuove opportunità di carriera, mentre il 70% prevede di viaggiare di più. Una parte significativa del campione vede inoltre il lavoro autonomo come una possibile strada verso il successo e la piena realizzazione personale. Sirignano spiega che «sono i giovani che hanno vissuto in pieno la crisi economica e la perdita del miraggio di un posto fisso. Questo ne ha condizionato la visione del mondo del lavoro. L’influenza dei social ha fatto il resto, grazie al successo di personaggi anche evanescenti che sulle piattaforme hanno creato un brand personale inventandosi un business».

L’attivismo resta una pietra miliare per i più giovani: anche nel 2024 faranno sentire la propria voce su questioni sociali e ambientali. Instagram viene inoltre visto come uno strumento di informazione, in particolare sulle scelte elettorali. Cambiano pure le abitudini nelle relazioni sentimentali, sempre più digitali: la Generazione Z non smania per la vita di coppia (il 63% si identifica come “single”) e, se deve scambiare un contatto con una nuova conoscenza, il 28% preferisce dare il proprio profilo Instagram piuttosto che il numero di telefono.

di Valentina Monarco

