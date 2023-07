Le Big Tech dominano in Borsa

La performance a doppia cifra (+41,9%) messa a segno nei primi sette mesi del 2023 dal Nasdaq 100 di New York, il più importante e famoso indice tecnologico al mondo, è attribuibile a un gruppo ristretto di società high-tech, soprannominate “magnifiche sette” dagli addetti ai lavori. Stiamo parlando delle ormai note Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon.com, Tesla, Meta e Google. Rispetto al 2022, quando sono state oggetto di sell-off da parte degli investitori, da inizio anno queste società hanno registrato dei rendimenti che oscillano fra il +39% e il +206%, in larga parte legati alla frenesia sull’intelligenza artificiale. A causa dei guadagni ottenuti nella prima metà del 2023, il peso complessivo che hanno assunto tali società all’interno dell’indice supera il 50%, rendendolo troppo sbilanciato. Oggigiorno, infatti, un risparmiatore che investe 10mila euro in un Etf che replica il Nasdaq 100, in fin dei conti sta allocando circa la metà dei suoi risparmi in una manciata di aziende.

Per contrastare l’eccessivo potere che hanno assunto le big tech americane, il Nasdaq ha quindi approvato per la terza volta nella sua storia un ribilanciamento speciale, che è partito nella seduta di Borsa di ieri, volto a ridistribuire i pesi all’interno dell’indice senza rimuovere o aggiungere ulteriori titoli. I gestori degli Etf saranno costretti a vendere più di 30-35 miliardi di dollari di valore di queste azioni, ridistribuendo i proventi nelle altre 93 società. Più nel dettaglio, il peso delle “magnifiche sette” dovrebbe ridursi di circa 12 punti percentuali, passando dall’attuale 56% al 44%. Apple e Microsoft continueranno a essere le società a più elevata capitalizzazione all’interno dell’indice, anche se il loro peso diminuirà di 4 punti percentuali attestandosi rispettivamente al 12% e al 10%. Ricordiamo inoltre che il valore di mercato dei fondi di investimento e degli Etf indicizzati al Nasdaq 100 è di circa 250 miliardi di dollari. Secondo gli analisti di Wells Fargo, i principali titoli che dovrebbero beneficiare di tale evento sono per esempio Starbucks, Mondelez, Booking Holdings e Gilead Sciences.