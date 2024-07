Le sfumature dell’avventura 

Nell’universo dei videogame pochi generi riescono a catturare l’immaginazione come quelli che contemplano avventure e misteri. Dall’intrigante risoluzione di enigmi nei gialli, passando per l’immedesimazione in ruoli fantastici fino all’adrenalina pura dell’azione, questi giochi offrono esperienze appassionanti e di grande effetto.

Nuova gemma nel firmamento dei giochi di ruolo giapponesi fantasy, l’imperdibile “The Legend of Heroes: Trails through Daybreak” inaugura un filone narrativo della ventennale saga di “Trails”, introducendo interessanti novità come il sistema di combattimento ibrido tra turni e tempo reale. L’avvincente trama vede protagonista una sorta di detective privato tuttofare che verrà trascinato in un’oscura cospirazione in grado di minare la pace e la stabilità della nazione. Oltre al profondo sistema di caratterizzazione ed evoluzione dei personaggi, le missioni secondarie e le scelte grazie a cui si abbraccerà un determinato allineamento morale contribuiscono alla profondità e alla rigiocabilità di questa magnifica esperienza. Riuscita versione videoludica del famoso romanzo giallo noto in Italia come “La serie infernale”, arriva pure sulle console di nuova generazione – con una veste grafica superiore ed effetti visivi migliorati – il coinvolgente “Agatha Christie – The ABC Murders” che saprà mettere alla prova le doti investigative dei giocatori calandoli nel ruolo del leggendario segugio Hercule Poirot, impegnato per l’occasione nella sfida contro un misterioso omicida. Tra ricerche di indizi, risoluzione di rompicapi, reperimento di prove e interrogatori di sospettati, si arriverà a sentirsi dei veri detective, soprattutto quando occorrerà collegare ogni dettaglio attraverso particolari mappe mentali e partorire le corrette deduzioni. I nostalgici degli action arcade tipici dei cabinati a gettoni andranno matti per “Deathwish Enforcers”, un elettrizzante e divertentissimo sparatutto a scorrimento orizzontale con grafica cartoon in cui si potrà interpretare uno tra quattro giustizieri con le fattezze di celeberrimi personaggi come l’ispettore Callaghan (Clint Eastwood) o il Paul Kersey (Charles Bronson) de “Il giustiziere della notte”. Ci sarà da fare piazza pulita di criminali a suon di piombo rovente da soli o in compagnia di altri tre amici attraverso ben sette livelli, tra strade malfamate, quartieri residenziali, inseguimenti in motocicletta e perfino cimiteri con tanto di zombie. Da lodare la vena umoristica che dona ulteriore spasso alle partite.



L’affascinante “Eternal Threads” è un’originale avventura narrativa di genere fantascientifico sul tema dei viaggi nel tempo in cui ci si ritroverà nei panni di un agente operativo con la missione di tornare nel passato per salvare sei abitanti di una casa in Inghilterra, periti in un incendio domestico. Pur non essendo concesso estinguere direttamente le fiamme, si potranno però cambiare le scelte degli inquilini durante alcuni eventi chiave nei sette giorni precedenti l’incidente, nel tentativo di garantirne la sopravvivenza. La ramificazione della trama che cambierà a seconda delle decisioni effettuate potrà culminare in differenti finali, garantendo sorprese e rigiocabilità per la gioia di chi ama i misteri interattivi. Anche i possessori di smartphone avranno da svagarsi grazie all’eccellente “Hyper Light Drifter”, impeccabile mix tra esplorazione, frenetici combattimenti ed enigmi da risolvere, recentemente pubblicato pure su Android nella sua migliore versione, la Special Edition con perfezionamenti e contenuti extra (tra cui 2 nuove armi). In un mondo criptico e decadente reso ancor più suggestivo da una sublime estetica in pixel art a 16 bit, si affronterà un’emozionante odissea nel ruolo di un viandante alla ricerca dell’antidoto per la sua arcana malattia. L’ineffabile piacere derivato dalla scoperta degli incantevoli scenari e dei loro segreti è già da solo in grado di restituire lo stesso senso di meraviglia che si provava da bambini.



Di Piermarco Rosa