Nel Paese delle meraviglie

La capacità dei videogame di creare avventure e narrazioni coinvolgenti all’insegna dell’interattività permette a tutti, indipendentemente dall’età, di riscoprire e rivivere quel gioioso senso di meraviglia che si prova da bambini, trasformando le esperienze di gioco in straordinari viaggi della fantasia.

Da domani sarà finalmente disponibile in esclusiva su PlayStation 5 e pc il galvanizzante “Concord”, divertentissimo sparatutto spaziale multiplayer a squadre (5 contro 5) che fa dei carismatici protagonisti e delle adrenaliniche battaglie campali i suoi punti di forza più rappresentativi. Selezionato il match fra 6 tipologie, si potrà scegliere il proprio alter ego fra ben 16 diversi fuorilegge spaziali, ognuno con il suo specifico arsenale e peculiari abilità; progredendo nell’esperienza sarà poi possibile sbloccare modificatori, accessori e altri oggetti con cui caratterizzare ulteriormente i vari personaggi. Menzione di merito per il comparto audiovisivo che sfoggia un’azzeccata grafica 3D ed effetti sonori di strabiliante realismo.

Passatempo perfetto per tutta la famiglia, lo spassoso “Cat Quest III” è un gioco di ruolo action a tema piratesco con un adorabile cast di animaletti antropomorfi che farà la gioia di grandi e piccini grazie al suo incantevole stile cartoon in 2.5D e al gioioso umorismo che lo contraddistingue. Nei panni di un intrepido felino si esplorerà una colorata versione alternativa dei Caraibi seicenteschi alla ricerca di un tesoro leggendario, fra battaglie navali, perlustrazioni di misteriose caverne e duelli contro ratti pirata, anzi “pi-ratti” come vengono chiamati nel gioco. Degni di plauso sono infatti i numerosi giochi di parole che contribuiscono all’immersione nell’atmosfera scanzonata di questo prezioso gioiellino videoludico.

I nostalgici dei mitici cabinati a gettone e dei picchiaduro 2D a incontri 1vs1 faranno bene a non perdersi la riedizione di “SNK vs. Capcom: SVC Chaos”, glorioso arcade del 2003 che ritorna in tutto il suo splendore di crossover fra le serie più iconiche di SNK e di Capcom. Saranno presenti la bellezza di 36 combattenti selezionati da “The King of Fighters” e “Street Fighter”, per non parlare di guest star prese da titoli come “Samurai Shodown”, “Darkstalkers” e addirittura “Mega Man Zero” e “Ghosts’n Goblins”. Se a questo si sommano le novità tipo il rollback netcode (che rende impeccabili gli incontri online), il visualizzatore di hitbox e la galleria di illustrazioni, si ha un quadro completo dell’eccellenza di questa versione.

Con l’avvincente “Volgarr the Viking II” tutti potranno tuffarsi nel meraviglioso stile punitivo dei classici platform d’azione 2D in pixel art, che andavano per la maggiore nelle sale giochi del secolo scorso. Grazie a opzioni come salvataggi di stato e modalità facilitate, pure i neofiti potranno entusiasmarsi nel ruolo di un eroico vichingo pronto a massacrare senza pietà con spada e lancia tutti i nemici che gli si pareranno dinanzi sul periglioso cammino. Ci saranno per l’appunto da attraversare vari livelli saltando e arrampicandosi da una piattaforma all’altra fino ai letali duelli contro i boss a guardia delle ambientazioni. Emozioni e adrenalina a fiumi garantite in questa brutale quanto appagante sfida d’altri tempi.

Originale e criptico, l’affascinante “Grotto” è un’avventura narrativa dall’atmosfera ipnotica e suggestiva in cui si interpreterà il misterioso veggente di un’antica tribù di animali antropomorfi. Nei meandri della propria grotta si riceveranno le visite di bizzarri personaggi coi problemi e le curiosità più disparate – che vanno da interrogativi esistenziali fino a perplessità di natura persino filosofica – a cui si dovranno fornire responsi tracciando delle costellazioni nel cielo, interpretando le ossa o contattando i defunti. A seconda delle divinazioni compiute si influenzerà il destino dell’intera tribù e di conseguenza il dipanarsi della trama. Fiore all’occhiello la magnifica estetica da fumetto autoriale che fonde 2D e 3D.



Di Piermarco Rosa