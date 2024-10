Videogame, le proposte autunnali

Arriva l’autunno con le proposte più interessanti sul fronte videoludico: particolarmente di tendenza in questo periodo sono i titoli sportivi e quelli legati all’horror, grazie alle emozioni forti che sanno stimolare per tenere incollati allo schermo con la magia dell’interattività.

Dopo 23 anni il celebre “Silent Hill 2” ritorna in un imperdibile remake – esemplare da ogni punto di vista – che rinverdisce i fasti di questo capolavoro survival horror (parte di un’acclamata saga da cui sono tratti due lungometraggi cinematografici). Avendo ricevuto una misteriosa lettera dalla moglie defunta che gli dà appuntamento nella cittadina dove avevano trascorso momenti speciali, il protagonista farà un viaggio in un luogo stregato fino agli abissi più oscuri di una dimensione sospesa fra sogno e realtà. Nell’inquietante atmosfera punteggiata da una fitta nebbia e dalla desolazione di luoghi in rovina infestati da creature d’incubo, bisognerà farsi strada fra combattimenti ed enigmi per raggiungere uno dei diversi finali.

Immancabile pure quest’anno l’atteso appuntamento col miglior titolo calcistico in assoluto: “EA Sports FC 25” la cui qualità lascia sbalorditi, visto che le movenze degli atleti risultano le più realistiche di sempre, sul lato sia estetico che tattico, per merito di un nuovo modello di intelligenza artificiale basato sui dati reali delle squadre. A tal proposito sono presenti più di 19mila calciatori maschi e femmine di oltre 700 squadre e una trentina di campionati. Modalità di gioco per tutti i gusti (da soli o in compagnia) completano la ricchissima offerta: dalla carriera come calciatore a quella da manager, dall’Ultimate Team – dove assemblare la propria squadra da sogno – all’inedita Rush per competere in entusiasmanti partite 5vs5.

Se ci fosse l’Oscar per il miglior film interattivo, questo andrebbe a “Until Dawn”, eccellente horror slasher di 9 anni fa ora ricreato su PlayStation 5 migliorandone l’esperienza a partire dalla meravigliosa grafica in Unreal Engine 5 e dai controlli (sia con l’utilizzo del DualSense, sia con una nuova visuale in terza persona). Un gruppo di giovani amici ritorna sulla montagna dov’erano scomparse due ragazze della compagnia e diviene preda di un micidiale serial killer, che tuttavia non si rivelerà l’unica minaccia del luogo. Alternandosi alla guida dei protagonisti bisognerà compiere delle scelte al cardiopalma che faranno la differenza fra la vita e la morte, influenzando l’andamento della trama e la sua possibile conclusione.

Il titolo definitivo di hockey sul ghiaccio è “EA Sports NHL 25”, in grado di entusiasmare pure chi non conosce questo affascinante sport. Grazie al nuovo sistema ICE-Q i movimenti e la fisica sul campo ghiacciato appaiono ancora più autentici, mentre il rinnovamento della modalità Franchise garantisce una fedeltà senza precedenti. Varie opzioni di gioco (dalla carriera al torneo, dall’incontro singolo alla stagione), la presenza di team internazionali e leghe con i giocatori ufficiali e una stupenda grafica fotorealistica con sembianze degli atleti e animazioni mozzafiato sono soltanto alcune delle caratteristiche di questo magnifico prodotto, a cui vanno ad aggiungersi le riprese in puro stile televisivo e un’evocativa colonna sonora.

Chi non ricorda i simpatici personaggi dei Looney Tunes? I più rappresentativi diventano protagonisti nello spassosissimo “Looney Tunes: Wacky World of Sports”, raccolta di ben 4 sport reinterpretati in modo esilarante e bizzarro nello stile scanzonato dei cartoni animati originali. Si va dal calcio 4 contro 4 alla pallacanestro 2 contro 2, dal tennis in singolo o doppio al golf in tornei da 4 sfidanti. Si potrà giocare da soli o con gli amici fino a 4 partecipanti, scegliendo di vestire i panni di uno fra 9 famosi beniamini – ognuno con le sue abilità – come il gatto Silvestro, Bugs Bunny, Daffy Duck, Willy il Coyote, Beep Beep e Taz. Fiore all’occhiello della produzione è la coloratissima grafica cartoon con i personaggi in cel shading.

di Piermarco Rosa