Volare nei cieli e nel tempo

Volare è uno dei sogni più antichi dell’uomo. Solcare i cieli verso l’ignoto, ma non solo: pure volare per allontanarsi dalla terra e dalla realtà, magari librarsi nel tempo per entrare in un’altra realtà, storica o fittizia che sia. Tutti a bordo dei voli videoludici!

Il titolo che fin dal 1982 è stato sinonimo di simulatori ritorna dopo quattro anni dalla sua ultima versione su pc e console Xbox: lo stupendo “Microsoft Flight Simulator 2024” è molto più di una simulazione di velivoli d’ogni tipo, rivelandosi un’esperienza meravigliosa per tutti, dai fan incalliti ai semplici curiosi. La riproduzione della Terra mostra un livello di dettaglio a dir poco stupefacente: dai paesaggi naturali alle città, dalle condizioni atmosferiche variabili alla presenza di numerosissime specie vegetali e animali. Si potrà intraprendere una carriera da pilota di linea e perfino cimentarsi in attività come il trasporto merci, lo spegnimento di incendi o le missioni di soccorso. Impagabile il poter uscire dal velivolo per esplorare i dintorni.

Gli amanti dei giochi di ruolo, soprattutto quelli di matrice giapponese con le battaglie a turni, andranno matti per “Dragon Quest III HD-2D Remake”, riedizione di un classico che saprà conquistare chiunque già a partire dalla speciale estetica in pixel art dove i personaggi risultano inseriti in scenari tridimensionali, dando così vita a diorami animati e ricchi di particolari che sono una vera e propria gioia per gli occhi. Nei panni di un giovane eroe bisognerà intraprendere un’avventurosa odissea per sconfiggere una malvagia entità demoniaca e salvare il mondo. Oltre all’incantevole grafica, in questo remake sono presenti nuove opzioni, miglioramenti e aggiunte, come l’inedita vocazione del ‘domamostri’ da assegnare agli alleati della propria squadra.

Chi predilige i videogiochi più riflessivi verrà stregato dall’appassionante “The Rise of the Golden Idol”, avventura grafica ‘punta e clicca’ in 2D di stampo investigativo ambientata negli psichedelici anni Settanta. Nel ruolo di un detective si avrà il compito di risolvere una ventina di misteriosi omicidi tra loro collegati a una bizzarra statuetta dai poteri arcani. Attraverso l’accurata analisi di varie scene bisognerà identificare indizi e personaggi coinvolti, utilizzando logica e deduzione per ricostruire l’accaduto tramite la corretta compilazione di un rapporto. L’intricata quanto stravagante trama, ricca di complotti e colpi di scena, si dipanerà gradualmente riuscendo a tenere incollati allo schermo fino alla sua conclusione.

Quando si parla di wargame strategici di stampo storico, una delle saghe più famose è quella di “Romance of the Three Kingdoms”, ora disponibile con l’avvincente remake dell’apprezzatissimo ottavo episodio. “Romance of the Three Kingdoms 8 Remake” celebra la storia cinese del periodo dei Tre Regni, seguendo le vicende di eroici guerrieri come Lu Bu, Dong Zhuo e Cao Cao e permetterà di vivere la turbolenta epoca dal 220 al 280 d.C.. L’azzeccatissimo mix fra simulazione e tattica, con spettacolari battaglie campali e la gestione del regno, è l’ingrediente di una ricetta vincente a distanza di vent’anni dall’originale. Oltre alla grafica rinnovata, in questa riedizione è presente la possibilità di impersonare qualsiasi ufficiale e di cambiare il corso degli eventi.

Originale e ipnotica, “Slay the Princess – The Pristine Cut” è un’interessantissima visual novel (quindi una sorta di romanzo illustrato interattivo) dalle nuance horror e tragicomiche in cui si impersona un enigmatico personaggio con la missione di uccidere una principessa, pena la fine del mondo. Ci si troverà inaspettatamente trasportati in una sorta di loop temporale in cui si viaggerà a seconda delle decisioni e delle scelte compiute, che influenzeranno di conseguenza gli avvenimenti. Questa versione dal nome “The Pristine Cut” aggiunge all’originale ben tre nuovi capitoli e principesse, nonché un finale inedito oltre a un corposo aumento dei dialoghi disponibili.

di Piermarco Rosa