25 aprile, blitz della polizia in un panificio “antifascista” di Ascoli Piceno – IL VIDEO

Non è la prima volta. Già questa mattina Lorenza Roiati, la titolare del panificio “L’assalto ai forni” di Ascoli Piceno, aveva ricevuto la “visita” di 2 agenti della polizia di Stato. Per uno striscione posizionato sulla facciata del palazzo di famiglia, con scritto: “25 aprile, buono come il pane, bello come l’antifascismo”.

Qualche ora dopo però, ecco che la polizia si ripresenta da Roiati. Questa volta si tratta di 3 agenti in borghese della polizia municipale.

La titolare del panificio, incredula, filma quanto accaduto.

di Mario Catania