A Roma l’appello dei familiari di 5 ostaggi di Hamas – IL VIDEO

«”Shay” in ebraico significa “dono” e lui è stato proprio quello, per me e per i miei genitori», dice Ben Levinson toccandosi il ciondolo della collana a forma di pacco regalo che porta al collo dal 7 ottobre 2023, giorno in cui Hamas ha rapito e ucciso suo fratello Shay, di 19 anni. «Questa collana mi aiuta a ricordarlo, e a far sì che anche gli altri lo vedano – dichiara a “La Ragione” – Mio fratello non è più in vita e il suo cadavere è ancora dentro Gaza». Ben Levinson parla a margine dell’incontro con la stampa organizzato a Roma, nei locali della Biblioteca Nazionale dell’Ebraismo Italiano, dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (Ucei) per raccogliere le testimonianze di alcuni familiari delle persone rapite il 7 ottobre 2023.

«È passato un anno e sette mesi da quel 7 ottobre, ma dentro di me mi sento ancora molto triste. Molto arrabbiato – dice ancora Ben Levinson – Avevamo due anni di differenza. Io 22, lui 19. Resterà per sempre a 19. Era il collante che teneva uniti i suoi amici, il migliore amico. Umile, gentile, in buona salute e alto quanto me. Era straordinario. Quando lo vedevi in mezzo alla folla, non potevi non notarlo. Aveva un sorriso bellissimo. Era una bella persona e mi manca tantissimo. Non abbiamo informazioni su dove si trovi adesso, posso solo dire che non è vivo».

Come Ben Levinson anche Eli Shtivi, Salem Alatrash, Idan Baruch e Kobi Samerano hanno parlato dei loro parenti rapiti e uccisi. Fratelli e figli. Il loro appello è stato unanime: portare a casa tutti gli ostaggi, vivi e morti, e fermare Hamas.

di Giacomo Chiuchiolo