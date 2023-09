Adamo Guerra, il finto suicida ritrovato a Patrasso dopo dieci anni

Nel 2015 la Procura aveva chiuso le indagini, avvalorando l’ipotesi dell’allontanamento volontario e del suicidio. Persino la moglie di Guerra, Raffaella Borghi, aveva finito per convincersi che l’uomo si era gettato in mare e per questo non era stato possibile recuperarne il corpo.

Dopo dieci anni, finalmente l’uomo è stato ritrovato, vivo e vegeto, proprio a Patrasso. La svolta del caso è arrivata quando Raffaella ha presentato le pratiche del divorzio. Così l’avvocato ha scoperto che nel 2022 Adamo Guerra aveva richiesto all’Aire di essere registrato come cittadino italiano residente in Grecia. Subito si è pensato ad un caso di omonimia o addirittura ad un furto d’identità, ma dopo la segnalazione a Chi l’ha visto, uno degli inviati del programma raggiunge Patrasso e trova proprio Adamo, che alla vista delle telecamere dichiara: “Facciamo che non mi avete mai trovato e finisce qui”.