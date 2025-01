Addetto alla sicurezza ucciso a coltellate in pieno centro a Bergamo. Il killer è in fuga

Un uomo di 40 anni, addetto alla sicurezza del supermercato Carrefour – al piano interrato dell’edificio che ospita l’Ovs – è morto dopo essere stato accoltellato in via Tiraboschi, nel pieno centro di Bergamo

Un uomo di 40 anni, addetto alla sicurezza del supermercato Carrefour – al piano interrato dell’edificio che ospita l’Ovs – è morto dopo essere stato accoltellato in via Tiraboschi, nel pieno centro di Bergamo. L’omicidio è avvenuto intorno alle 15:20 di oggi. Il killer è in fuga.

La polizia sta ora indagando per rintracciare l’aggressore, che sarebbe fuggito nella direzione di via Moroni.

All’origine dell’omicidio, ci sarebbe una lite degenerata. Secondo quanto riferito da un testimone infatti i due uomini – vittima e aggressore – si sarebbero rincorsi per alcuni metri in via Tiraboschi; successivamente, l’addetto alla sicurezza sarebbe stato spinto contro la vetrina di un negozio e sarebbe caduto a terra. L’assassino, dopo averlo spinto, lo avrebbe colpito “quattro o cinque volte” con un coltello e sarebbe poi scappato.

di Mario Catania