Addio a Luca Giurato

Si è spento oggi all’età di 84 anni, a causa di un infarto fulminante, il giornalista e storico conduttore televisivo del programma “Uno Mattina”, Luca Giurato. Con dieci edizioni alle spalle, è stato il conduttore più longevo della trasmissione. Nel 1990 divenne vicedirettore del TG1, poi nel ’92-’93 apparve in video per la prima volta, conducendo “A tutta stampa”, la rassegna stampa notturna che veniva trasmessa all’interno del Tg1. Poi, l’ascesa definitiva nel 1993 con Mara Venier, che lo volle con sé per condurre “Domenica In”.

Dal 2008 aveva deciso di lasciare la conduzione del programma mattutino, restando come opinionista nei talent della Rai o in trasmissioni come “Quelli che il calcio”, poi la sua scelta definitiva di ritirarsi a vita privata.

Di Matilde Testa