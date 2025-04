Addio a Papa Francesco

Papa Francesco, nato Jorge Mario Bergoglio, si è spento oggi.

È morto Papa Francesco. Lo ha annunciato Sua Eminenza, il Card Farrell: “Carissimi fratelli e sorelle – le sue parole – con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri e emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l’anima di Papa Francesco all’infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino”

”L’Europa piange la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco. Il suo sorriso contagioso ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo”. Lo ha scritto la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola su ‘X’. ”Il Papa del popolo’ sarà ricordato per il suo amore per la vita, la speranza per la pace, la compassione per l’uguaglianza e la giustizia sociale. Che riposi in pace”, ha aggiunto Metsola.

Jorge Mario Bergoglio era nato il 17 dicembre 1936 nel barrio di Flores, a Buenos Aires, in Argentina. I suoi genitori, Mario e Regina Maria, erano emigrati italiani provenienti dal basso Piemonte e dalla Liguria. In origine non aveva scelto la carriera ecclesiastica. Diplomatosi perito chimico, Bergoglio lavorò anche come addetto alle pulizie in una fabbrica e come buttafuori per alcuni locali. Ebbe una fidanzata prima di decidere, a 22 anni, di entrare in seminario. Divenne vescovo ausiliare di Buenos Aires nel 1992, per poi diventare arcivescovo nel 1998. Nel 2001 Giovanni Paolo II lo nominò cardinale. Presiedette la Conferenza episcopale argentina dal 2005 al 2011. Il suo nome ricevette voti già nel Conclave del 2005, quando risultò eletto Benedetto XVI.

Di Claudia Burgio