Addio all’agente eroe Luca Scatà

Addio a Luca Scatà, l’agente eroe del commissariato di Sesto San Giovanni che nel 2016 fermò Anis Amri, il terrorista che fece una strage di civili a Berlino. Il 19 dicembre di 8 anni fa 12 persone furono uccise (56 i feriti) in un attacco terroristico al mercatino di Natale di Breitscheidplatz, nel quartiere berlinese di Charlottenburg. Nell’attentato rivendicato dall’Isis, Anis Amri investì la folla di visitatori del mercatino di Natale di Breitscheidplatz con autoarticolato per poi darsi ad una fuga che durò 4 giorni. Secondo la ricostruzione della Digos, l’uomo arrivò in Italia dalla Francia – da Chamerby a Torino – per poi proseguire fino alla stazione di Milano Centrale, dove la notte del 23 dicembre prese un treno per raggiungere Sesto San Giovanni.

Lì venne fermato in piazza I Maggio per un controllo, ma l’uomo estrasse un’arma e sparò all’impazzata contro gli agenti, ferendo il capopattuglia Christian Movio. In quel momento, Scatà – che all’epoca dei fatti era un agente in prova di 27 anni – ebbe il coraggio e la lucidità di rispondere al fuoco uccidendo l’attentatore. Un eroico gesto che gli valse la medaglia al valore civile insignito dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Oggi, quell’agente eroe è morto a soli 35 è anni a causa di un tumore. “Luca, il tuo coraggio e il tuo sacrificio non saranno mai dimenticati. Riposa in pace”, ha scritto il sindaco di Sesto, Roberto Di Stefano. Tantissimi i messaggi di cordoglio in suo ricordo, tra cui anche quello postato su X dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.



Di Claudia Burgio