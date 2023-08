Addio Michela Murgia

Non ha mai smesso di scrivere, di far ragionare, di esprimere la sua opinione e di alzare la voce di fronte alle ingiustizie, nemmeno a pochi giorni dalla sua morte con un post su Instagram pubblicato solo tre giorni fa, in cui denunciava l’assenza di umanità per i migranti di Ventimiglia.

Michela Murgia non era una persona semplice, sarà capitato anche di non trovarsi d’accordo con alcuni suoi pensieri, ma era presente sempre e comunque per tenere accesa una luce di umanità.

Si è spenta oggi all’età di 51 anni. Di fronte alla malattia che l’aveva colpita, un tumore al rene al quarto stadio, aveva scelto la via dell’accettazione: “Il cancro non è una cosa che ho; è una cosa che sono”, aveva dichiarato, optando per un’immunoterapia a base di biofarmaci. Nell’ultimo mese, a fronte delle sue condizioni aveva scelto di non apparire più in pubblico e di dedicarsi alla sua “Queer family”.