Aereo cargo DHL si schianta su un palazzo a Vilnius: almeno un morto e 2 feriti

Questa mattina, intorno alle 5.30, un aereo cargo della Dhl, decollato da Lipsia, in Germania e diretto a Vilnius è finito contro un edificio residenziale di due piani a Liepkalnis e ha preso fuoco. Attualmente il bilancio è di un morto, due feriti e un disperso. 12 in tutto le persone evacuate.



Secondo le fonti di soccorso, il pilota è stato estratto vivo ed è stato trasportato in ospedale.



A comunicarlo su X la Lithuanian Airports che gestisce gli scali di Vilnius, Kaunas e Palanga. “I servizi della città – si legge nel post – sono attualmente sul posto, insieme a un camion dei pompieri e a una squadra di comando dell’aeroporto. Le operazioni aeroportuali non sono al momento interrotte”.



Di Matilde Testa