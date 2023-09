Amanda Knox impugna la condanna

La spaccatura è destinata a riproporsi anche ora che Amanda – nel frattempo tornata a vivere negli Usa, dove a 36 anni si occupa di sensibilizzazione sugli errori giudiziari – ha annunciato di voler impugnare in Cassazione l’unica condanna (a tre anni) che ricavò dalla vicenda del “delitto di Perugia”: quella per calunnia ricevuta da Patrick Lumumba , il musicista che fece due settimane di ingiusta detenzione proprio in seguito alle accuse della ragazza durante un interrogatorio.

